Масштабная атака беспилотников нанесла удары по Новосибирску и Анапе

В результате нападения погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 29 получили различные ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
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