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"Хорошо сохранилась для своих лет". Артемий Лебедев назвал Глюкозу самой сексуальной женщиной страны

"Хорошо сохранилась для своих лет". Артемий Лебедев назвал Глюкозу самой сексуальной женщиной страны

51-летний Артемий Лебедев в YouTube-шоу "50 вопросов" заявил, что по-прежнему считает Глюкозу (настоящее имя — Наталья Ионова) самой сексуальной знаменитостью страны.

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