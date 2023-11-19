В Тамбове планируют благоустроить территорию Ахлябиновской рощи

Ахлябиновская роща - особенное место в Тамбове. Здесь любят отдыхать и проводить время горожане, которые и поддержали идею улучшения облика парка, являющегося памятником природы и особо охраняемой территорией.
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