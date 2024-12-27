Родителям умершего в прошлом году солдата-срочника из Карелии отказались объяснять, за что сын получил орден мужества

Награждение состоялось в конце сентября. Как пояснили на церемонии чиновники, медаль Андрей Лажиев получил за самоотверженность, проявленную при выполнении задач в боевых условиях, связанных с риском для жизни.
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