Новый старый Трамп: что обещал сделать 47-й президент США

В 2025 году у США будет новый президент — страну возглавит республиканец Дональд Трамп. Он уже пообещал завершить конфликт на Украине, выдворить мигрантов-нелегалов, остановить «трансгендерное* безумие» и помиловать участников штурма Капитолия.