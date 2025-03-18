Женщинам в России предлагают запретить переработки

Возможность для женщины уйти в декрет и создание комфортных условий работы после выхода из него — такова цель новой программы «Корпоративный демографический стандарт», заявила координатор проекта «Женское движение», депутат Государственной думы России Наталия Полуянова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии