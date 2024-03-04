«Википедию» снова грозят заблокировать в России. По закону о популяризации VPN

«Википедия» может быть заблокирована по требованию закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPNКак сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, вся ценная информация из «Википедии» уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете.