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«Википедию» снова грозят заблокировать в России. По закону о популяризации VPN

«Википедию» снова грозят заблокировать в России. По закону о популяризации VPN

«Википедия» может быть заблокирована по требованию закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPNКак сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, вся ценная информация из «Википедии» уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете.

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