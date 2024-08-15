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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В осеннее время одни из самых популярных продуктов- это средства с кислотами. Зачем нужны кислоты в косметике?

Есть 3 вида кислот: AHA, BHA и PHA. •AHA( молочные и фруктовые кислоты). Работают на поверхности кожи: -улучшают микрорельеф дермы; -выравнивают и разглаживают кожу; -улучшают эластичность; -осветляют пигментацию и следы постакне; -блюрят поры; — отшелушиваются мертвый эпителий.

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