МИД Великобритании обвинил КСИР в организации нападений по всей Европе

МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара в связи с ролью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделения "Кудс" в организации нападений в Европе с помощью прокси-группировок.
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