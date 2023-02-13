Военное обозрение

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Электричество из взрыва: экспериментальный проект Института механики Академии наук КНР

Электричество из взрыва: экспериментальный проект Института механики Академии наук КНР

Опытная установка. Указаны основные элементы и агрегаты. Фото Институт механики АН КНР Китайские научные организации продолжают исследования в области энергетики и предлагают новые концепции разного рода.

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