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Тульские новости

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В Тульской области изъяли 12,2 гектара сельхозземель для торгов

В Тульской области изъяли 12,2 гектара сельхозземель для торгов

Участок площадью 12,2 гектара не использовался по назначению с 2023 года, собственники не устранили нарушения, несмотря на предписания.

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