Депутаты Госдумы организовали рабочую группу для подготовки законопроекта, который обяжет Steam идентифицировать игроков через «Госуслуги»Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Госдуме сообщило о развитии истории с недавно озвученной спикером Вячеславом Володиным инициативой по защите жителей от деструктивного контента в видеоиграх и интернете.