НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Депутаты Госдумы организовали рабочую группу для подготовки законопроекта,...

Депутаты Госдумы организовали рабочую группу для подготовки законопроекта,...

Депутаты Госдумы организовали рабочую группу для подготовки законопроекта, который обяжет Steam идентифицировать игроков через «Госуслуги»Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Госдуме сообщило о развитии истории с недавно озвученной спикером Вячеславом Володиным инициативой по защите жителей от деструктивного контента в видеоиграх и интернете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх