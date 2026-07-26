Валерий МАСАЛИТИН: Аугусто не будет играть с фланга - у Семака назревает новая головная боль

Если, конечно, новичок не продолжит забивать с лавочки. Глушенков ещё поймает кураж, а Барриосу всё сложнее переваривать нагрузки Собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.
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