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Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: Аугусто не будет играть с фланга - у Семака назревает новая головная боль

Валерий МАСАЛИТИН: Аугусто не будет играть с фланга - у Семака назревает новая головная боль

Если, конечно, новичок не продолжит забивать с лавочки. Глушенков ещё поймает кураж, а Барриосу всё сложнее переваривать нагрузки Собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

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