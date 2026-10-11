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Вечерний Новосибирск

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Полторы тысячи новосибирцев учились запускать сердце в «Локомотив-Арене»

Полторы тысячи новосибирцев учились запускать сердце в «Локомотив-Арене»

Ритм тысячи сердец Обычно под сводами «Локомотив-Арены» звучат удары мяча и гул волейбольных трибун, но сегодня пространство паркета заполнили шеренги медицинских тренажеров и мерный ритм: «Раз, два, три, четыре.

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