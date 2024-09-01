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Царьград

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Вучич спрогнозировал, вступит ли Сербия в ЕС до 2030 года

Вучич спрогнозировал, вступит ли Сербия в ЕС до 2030 года

Глава государства выразил сомнения относительно вступления Сербии в Евросоюз до 2030 годаПрезидент Сербии, выступая на пражской конференции по безопасности, усомнился в том, что его страна вступит в Евросоюз раньше 2030 года.

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