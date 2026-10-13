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Иркутск Сегодня

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Жительница Приангарья пять лет присваивала себе пенсии и пособия земляков — её осудили условно

57-летняя жительница Куйтунского района Иркутской области признана виновной в хищении чужих денег. Женщина забирала разницу между суммами, которые запрашивала у работодателя, и теми, что по документам выдавались людям.

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