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Синоптик Макарова предупредила, что в июле температура в Москве будет выше климатической нормы

Синоптик Макарова предупредила, что в июле температура в Москве будет выше климатической нормы

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова в рамках разговора с журналистами заявила, что температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы в среднем на 1—1,5 градуса.

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