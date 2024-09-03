Накануне, 3 сентября, эксклюзивный источник из военной среды, в результате атаки, совершенной российской армией по полевому тренировочному под Полтавой на Украине, были убиты и ранены более 300 военнослужащих украинских военных подразделений.
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