Традиционно собрали для вас все новинки Парижского автосалона в одной статье! Alfa Romeo Cuorerosso Concept Alfa Romeo представила концепт Cuorerosso, демонстрирующий новую философию дизайна Bellezza Necessaria.
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