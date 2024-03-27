Устойчивая экономика Китая продолжит оказывать положительное влияние на восстановление мировой экономики

Экономика Китая: «Двигатель глобального экономического роста» и «основной фактор глобального экономического роста» – термины, которые часто упоминаются зарубежными СМИ и обозревателями при обсуждении китайской экономики.
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