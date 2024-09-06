Глава МИД КНР назвал приоритеты Китая в отношениях с Африкой

Китайско-африканский диалог имеет важное значение и нацелен на долгосрочную перспективу. Об этом в ходе пресс-конференции на полях Форума Китайско-Африканского сотрудничества заявил министр иностранных дел КНР Ван И, которого цитирует сайт внешнеполитического ведомства.
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