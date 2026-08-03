«Золотая клетка» осталась в прошлом: как Алсу изменила жизнь после развода

После развода с Яном Абрамовым Алсу вновь оказалась в центре музыкальной сцены. Большой сольный концерт в КЗ «Москва» 22 ноября 2025 года стал главным символом этого возвращения: певица исполнила не только хиты прошлых лет, но и новые песни — «Танцуй», «Табу», «Чужая», «Вместе одни», «Я учусь не бояться».