Международный масштаб: в Конаково завершились соревнования по авиамодельному спорту

В небе над Конаково: определены победители чемпионата ЦФО по авиамодельному спорту. С 1 по 2 августа аэродром «Конаково» стал ареной захватывающих состязаний: здесь прошел чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D, более известном как «Воздушный бой» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.
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