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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 1 февраля

Какой сегодня праздник: 1 февраля

1 февраля отмечают Международный день десерта.  Это неофициальный, но весьма популярный праздник. 1 февраля было выбрано потому, что именно в этот день в 2008 году на свет появился известное пирожное под названием кейк-поп, представляющее из себя небольшой плотный шарик бисквита в глазури.

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