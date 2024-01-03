Врачи Педиатрического университета прооперировали подростка с двусторонним параличом гортани после коронавируса

В ноябре в Педиатрический университет Санкт-Петербурга поступил 14-летний пациент, который жаловался на проблемы с дыханием – он начинал задыхаться даже при небольшой физической нагрузке, а в покое дыхание было очень шумным.
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