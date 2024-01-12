В отсутствии оригинальности руля, по меньшей мере, этих 12 автомобилей, дизайнеров и конструкторов не упрекнешь

Mercedes-Benz 300 SL, 1954 Это был серийный автомобиль, построенный на базе спортивного автомобиля. Модель унаследовала трубчатую раму и, кроме того, широкие высокие пороги, а заодно и знаменитые «крылья чайки».
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