Мэр Братска поздравил горожан с годовщиной полета Юрия Гагарина в космос

В День космонавтики глава Братска обратился к жителям с теплыми словами. Мэр города выразил свои поздравления всем братчанам в связи с этим значимым событием, которое ознаменовало начало космической эры для всего человечества, сообщается на сайте администрации Братска.
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