Американцы "застряли на орбите" из-за "Боинга": "У корабля "Starliner" утечки гелия. Как возвращаться не знает никто"

Покорение космоса. Известная авиа-корпорация "Boeing" , лет пятнадцать тому назад включилась в космическую гонку, пообещав представителям NASA создать собственный пилотируемый корабль для ближнего космоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии