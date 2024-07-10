Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американцы "застряли на орбите" из-за "Боинга": "У корабля "Starliner" утечки гелия. Как возвращаться не знает никто"

Американцы "застряли на орбите" из-за "Боинга": "У корабля "Starliner" утечки гелия. Как возвращаться не знает никто"

Покорение космоса.  Известная авиа-корпорация "Boeing" , лет пятнадцать тому назад включилась в космическую гонку, пообещав представителям NASA создать собственный пилотируемый корабль для ближнего космоса.

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