Боевиками в Сирии управляли из штабов у границы с Турцией, сообщил источник

Управление наступлением террористов на Алеппо осуществлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией, 2 декабря пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к сирийским спецслужбам.
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