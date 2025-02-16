Российский срочник сумел выжить, проведя полсотни дней в окружении у границы Юлия СоколоваДевятнадцатилетний российский срочник Сергей Ершов на собственном опыте доказал, что человеческая воля к жизни способна преодолевать любые трудности.
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