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Россиянам напомнили правила оплаты рабочего дня в майские праздники

Россиянам напомнили правила оплаты рабочего дня в майские праздники

В мае 2025 года праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, и это значит, что вопрос оплаты труда в эти дни вновь становится актуальным, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

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