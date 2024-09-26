Главное управление МВД России по Херсонской области присоединилось к региональному проекту «Душевные встречи»

В рамках регионального проекта «Душевные встречи», инициированного Министерством образования Херсонской области, заместитель начальника Главного управления МВД России по Херсонской области генерал-майор полиции Эдуард Хавабу встретился с учениками Генической школы № 1.
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