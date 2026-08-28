Депутат Рады Дубинский: Украину ожидает экономическая катастрофа

Экономическая катастрофа на Украине ближе, чем кажется. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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