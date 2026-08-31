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Царьград

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Шахназаров: Галкин* скучает по России. И уже ругает прибалтов

Шахназаров: Галкин* скучает по России. И уже ругает прибалтов

Максим Галкин* всё чаще задумывается о возвращении на родину. Такое заявление сделал публицист и писатель Михаил Шахназаров, который узнал подробности из Латвии, где сейчас выступает юморист.

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