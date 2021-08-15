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Журналисты и жители Кабула сообщают об атаке на город

Журналисты и жители Кабула сообщают об атаке на город

Журналисты в Кабуле и жители города публикуют ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов — многие опасаются, что талибы («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) уже вступили в Кабул.

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