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Каллас объявила о создании в НАТО группы для ускорения милитаризации Европы

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 1 сентября 2026 года объявила о создании совместной группы высокого уровня ЕС и НАТО, целью которой является ускорение милитаризации Европы.

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