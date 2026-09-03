Лавров обвинил Киев в ударах по маркетплейсам ради дестабилизации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Восточном экономическом форуме, что удары Киева по гражданским объектам, включая центры маркетплейсов, нацелены на подрыв комфорта россиян.
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