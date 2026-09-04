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25 необъяснимых находок, от которых мурашки по коже

25 необъяснимых находок, от которых мурашки по коже

Иногда реальность подкидывает сюжеты, которые не снились и сценаристам хорроров. Идёшь по безлюдному полю и вдруг натыкаешься на лодку, хотя ближайший водоём находится за десятки километров.

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