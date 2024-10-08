Мэр: Московские парки приняли около 73,5 млн гостей летом 2024 года

Этим летом московские парки приняли около 73,5 миллиона гостей, культурные центры и библиотеки в дни летних каникул провели более 10 тысяч мероприятий для москвичей и гостей города, а в рамках одного только проекта «Лето в Москве» в парках прошло свыше 200 фестивалей.