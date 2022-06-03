Как попасть в будущее: спецкор Детского радио открыл Вселенную «Фанерон»!

Как заглянуть в будущее? Скажете, это невозможно? — А вот и нет! Путешествие в удивительный Фанерон, город-комикс и город мечты, где любая фантазия может стать реальностью — вот где можно соприкоснуться с будущим! Специальный корреспондент Детского радио — Мышик — узнав об уникальной возможности открыть совсем иной, невиданный и неизведанный им ещё мир, шмыгнул во врата-порталы ВДНХ и мигом добежал до павильона «Космос», где обнаружил ту самую новую интерактивную выставку.