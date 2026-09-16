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Царьград

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В Кузбассе сервисному инженеру-механику пообещали 175 тысяч рублей

В Кузбассе сервисному инженеру-механику пообещали 175 тысяч рублей

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» проанализировали ситуацию на рынке труда в Кузбассе и определили, какие предложения о работе в сентябре 2026 года сопровождались самыми высокими зарплатами.

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