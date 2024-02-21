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Путин: ВС РФ добились перелома на самых сложных участках в зоне СВО

Путин: ВС РФ добились перелома на самых сложных участках в зоне СВО

Российские военнослужащие смогли добиться перелома на самых сложных участках линии соприкосновения в зоне СВО, в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

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