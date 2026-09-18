МОК подтвердил, что гребля на ОИ-2032 состоится на реке с крокодилами.

МОК / фото: olympics.com Соревнования по гребле на Олимпийских играх 2032 года пройдут на реке Фицрой, где обитают крокодилы.
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