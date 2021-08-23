Китай и Таджикистан провели совместные учения "Антитеррористическое сотрудничество-2021"

23 августа, «Жэньминь жибао» онлайн -- В целях сохранения национальной безопасности Китая и Таджикистана, реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, с которыми сталкиваются две страны, и дальнейшего повышения уровня правоохранительной деятельности и сотрудничества в области безопасности между двумя странами, с 18 по 19 августа в столице Таджикистана были проведены учения, организованные Министерством общественной безопасности КНР и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан - «Антитеррористическое сотрудничество-2021».