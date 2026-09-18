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Фәрит Мөхәммәтшин «Мөмкинлекләр» яшьләр форумында катнашучылар белән очрашты

Фәрит Мөхәммәтшин «Мөмкинлекләр» яшьләр форумында катнашучылар белән очрашты

Бүген Чистай районында «Мөмкинлекләр» яшьләр форумының ябылу тантанасы булды, аны «Татарстан – Яңа гасыр» республика иҗтимагый хәрәкәте оештырды.

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