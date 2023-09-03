Щербакова выступила перед первой игрой «Норильска» в ВХЛ. Дебютный матч клуба посетили 2145 болельщиков

Самый северный профессиональный клуб в мире дебютировал в лиге, сыграв с «Нефтяником» (2:3 Б). Автором первой шайбы «Норильска» стал 23-летний форвард Данила Дяденькин.
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