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«Хроника пикирующего бомбардировщика» (СССР, 1968): они сражались за Родину

«Хроника пикирующего бомбардировщика» (СССР, 1968): они сражались за Родину

Хроника пикирующего бомбардировщика. СССР, 1968. Режиссер Наум Бирман. Сценаристы Наум Бирман, Владимир Кунин (по одноименной повести Владимира Кунина).

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