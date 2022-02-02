«Хроника пикирующего бомбардировщика» (СССР, 1968): они сражались за Родину

Хроника пикирующего бомбардировщика. СССР, 1968. Режиссер Наум Бирман. Сценаристы Наум Бирман, Владимир Кунин (по одноименной повести Владимира Кунина).
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