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Более 150 рейсов отменили и перенесли в Шереметьево после атаки БПЛА на Москву

Более 150 рейсов отменили и перенесли в Шереметьево после атаки БПЛА на Москву

В аэропорту продолжают действовать ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов Массовые изменения в расписании произошли в московском аэропорту Шереметьево после атаки беспилотников.

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