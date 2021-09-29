Вооружиться биноклем и посчитать птиц предложили приморцам

Присоединиться к пернатой переписи населения предлагает национальный парк "Земля леопарда". С 2 по 3 октября в Приморском крае пройдет Евразийский учет птиц EuroBirdwatch, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на национальный парк "Земля леопарда".
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