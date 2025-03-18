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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров подрался с Гринуэем после хита против Томпсона в матче «Бостона» и «Баффало». Это 7-й бой Никиты в сезоне, он лидер НХЛ по штрафу – 133 минуты в 69 играх

Эпизод произошел в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Сэйбрс» (2:3 ОТ).

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